Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen söz konusu zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye özel olarak hazırlanan hatıra parayı devlet başkanlarına hediye etti.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2024 yılı hatıra para basım programı kapsamında TDT için özel bir hatıra para tasarlandı.



Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası tasarımında, Türk devletleri arasındaki köklü bağları ve iş birliğini simgeleyen zengin detaylarla yer verildi.



Hatıra paranın basımı ile TDT'nin uluslararası etkinliği ve kültürel değerleri vurgulanırken, tasarımında farklı görsel ve çizimler uygulandı. Tasarım sürecinde TDT'nin logosunun ön planda tutulmasının yanı sıra görselde yer alan diğer ögelerin teşkilatın temasını yansıtması amaçlandı.



LOGONUN ÇEVRESİNDE SEKİZ KÖŞELİ SELÇUKLU YILDIZI BULUNUYOR



Hatıra paranın ön yüzünde, teşkilatın logosu yer alırken, logonun çevresindeki 8 köşeli Selçuklu Yıldızı bulunuyor. Bu yıldızın her bir köşesi teşkilatın değerlerini ve felsefesini yansıtan merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükretmekten oluşan 8 farklı anlamı simgeliyor ve bu anlamlar aynı zamanda teşkilatta yer alan 8 devleti temsil ediyor.



Hatıra paranın arka yüzünde ise teşkilat üyesi ülkeler olan Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'a ait bayraklar bir döngü etrafında toplanırken, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ifadesi yer alıyor. Bu slogan, bu ülkeler arasındaki maddi ve manevi birliği simgeliyor.



Paranın ortasında yer alan petek dokusu, üretkenliği, çalışkanlığı ve birlikteliği temsil ederken, bu dokunun üzerindeki iki elin tokalaşması ise her alanda güvenilirliği, bölgesel ve diğer coğrafyalar için barışın ve birlikteliğin simgesi olmuş teşkilatı yansıtıyor.



HATIRA PARA, 900 LİRADAN SATIŞA SUNULDU



Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası, 38,61 milimetre çapında ve 23,33 gram ağırlığında olup bronz metal üzerine okside olarak basıldı.

Maksimum 5 bin adet üretilen hatıra paranın tedavül süresi 7 Kasım'dan itibaren 2 yıl olarak belirlendi.

Söz konusu hatıra para, Darphane'nin Beşiktaş’taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden kutulu olarak 900 liraya piyasaya sunuldu.