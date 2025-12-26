Türk fındığı Hindistan'da tüketicilerle buluşturuldu

Fındıklı kahveler Hindistan'da 175 şubeli zincirde yerini aldı.

Ticaret Bakanlığı ile Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince hayata geçirilen proje ile Türk fındığı Hindistan'a ulaştı.

Projeyle fındığın yalnızca geleneksel tüketimde değil, modern kafe kültürü, içecekler ve tatlılar gibi katma değerli alanlarda tadılabilmesini sağlanıyor.

Fındık ihracatçıları kalabalık ve genç nüfusuyla dikkat çeken Hindistan'ı en büyük pazarlardan biri yapmayı amaçlıyor.