Türk hava sahası yeni yılda rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendirmesinin ardından açıklama yaptı.

Günlük transit uçuşlarda en yüksek seviyeye geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık." ifadesini kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hava Trafik Kontrol Merkezinin üstün çalışmalarını takdir eden Ulaştırma Bakanı 31 Ağustos 2025'de kırılan bin 906 uçuşluk rekorun 2 bin 177'lik bir uçuşla kırıldığını vurguladı.