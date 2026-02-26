Türk hava sanayisi büyük başarıya imza attı. HÜRJET İspanya yolcusu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine yapılacak teslimatlar için seri üretim faaliyetleri sürüyor. HÜRJET'in seri üretimi devam ederken ilk ihracat başarısı da İspanya'yla imzalanan sözleşme ile geldi.

ÇALIŞMALAR 3 YILDIR SÜRÜYOR

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar HÜRJET simülatörüyle ilgili çalışmalara 3 yıl önce başladıklarını ifade etti. NACAR ""Biz daha önce bitmiş platformların yerli-yabancı, özellikle de yabancı olanların eğitim simülatörlerini yapıyorduk pilot yetiştirmek üzere. Ama burada bir farkı var: HÜRJET'te bitmemiş bir uçağın da mühendislik test ve doğrulamalarına, bir takım kokpit senaryolarına, bir takım manevra kabiliyetlerine katkı verdik, modeller üzerinde denemelerin yapıldığı bir mühendislik simülatörüne de imza atmış olduk." diye konuştu.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNE BU YIL TESLİM EDİLECEK

Simülatör alnındaki milli çözümlerin daha da artacağına dikkat çeken Nacar, HÜRJET simülatörünü bu yılın son çeyreğinde Türk Hava Kuvvetleri kullanımı için hazır hale getirip, teslimatını gerçekleştireceklerini bildirdi.