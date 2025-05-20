Türk Hava Yolları 92 yaşında

Türk Hava Yolları bugün 92 yaşını kutluyor.

Türk Hava Yolları 92 yaşında

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları bugün 92 yaşına girdi. Dünyanın hemen her noktasına uçuş sağlayan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Gökyüzünde geçen tam 92 yıl… Dünden bugüne gururla, tutkuyla, kararlılıkla uçtuk. Her uçuşumuzda siz de vardınız. Birlikte nice yıllara

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...