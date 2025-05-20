Türk Hava Yolları 92 yaşında
Türk Hava Yolları bugün 92 yaşını kutluyor.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları bugün 92 yaşına girdi. Dünyanın hemen her noktasına uçuş sağlayan THY sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Gökyüzünde geçen tam 92 yıl… Dünden bugüne gururla, tutkuyla, kararlılıkla uçtuk. Her uçuşumuzda siz de vardınız. Birlikte nice yıllara
Gökyüzünde geçen tam 92 yıl… Dünden bugüne gururla, tutkuyla, kararlılıkla uçtuk. Her uçuşumuzda siz de vardınız. Birlikte nice yıllara! ✈️❤️#TürkHavaYolları pic.twitter.com/T4O2fkxEJf— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 20, 2025
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