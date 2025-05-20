Türk Hava Yolları 92 yaşında

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları bugün 92 yaşına girdi. Dünyanın hemen her noktasına uçuş sağlayan THY sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:



Gökyüzünde geçen tam 92 yıl… Dünden bugüne gururla, tutkuyla, kararlılıkla uçtuk. Her uçuşumuzda siz de vardınız. Birlikte nice yıllara