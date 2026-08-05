Türk Hava Yolları'nın karı geriledi

Türkiye 'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları 'nın karı azaldı. Şirketin yılın ilk altı ayındaki karı 18,8 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 25 milyar lira seviyesindeydi. Böylece karlılık yüzde 25 oranında gerilemiş oldu.

Satışlarını yüzde 43 oranında artırarak 585 milyar liraya yükselten THY, brüt karında düşüş yaşandı ve 42,6 milyar lira oldu.

Şirketin borcu 530,3 milyar liradan 620,3 milyar liraya yükseldi ve yüzde 17'lik artış yaşandı.