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Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira

Türk-İş, ağustos ayında açlık sınırının 19 bin 271 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 lira oldu. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde 0,19 artış kaydetti.

Türk-İş: Açlık sınırı 19 bin 271 lira

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.

ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 962 liraya yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.

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