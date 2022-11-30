Türk-İş: Açlık sınırı 7 bin 786 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.



Buna göre, açlık sınırı 7 bin 786 TL ile mevcut asgari ücretin 2 bin 285 TL üzerinde gerçekleşti. Açlık sınırı ekim ayında 7 bin 425 liraydı.



Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise kasım ayında 25 bin 364 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ekimde 24 bin 186 lira düzeyindeydi.



Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,87 arttığı belirtildi.

GIDADA YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 90'LIK ARTIŞ



Verilere göre gıda kalemindeki artış yılbaşına göre yüzde 90,02 ve son 12 ayda yüzde 137,38 oldu.



TÜİK'in aylık enflasyon verileri öncesi açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.