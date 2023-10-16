Türk-İş tarih verdi: Asgari ücretle ilgili yeni komisyon kurulacak

Asgari ücret görüşmelerine de ilişkin değerlendirme yapan Atalay şunları kaydetti:



"Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Zannediyorum 20 Kasım'dan sonra komisyonu kurarız. 'Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmuyoruz' diye zaman zaman söylüyorum. Asgari ücreti göreve geldiğimden beri 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. Buna rağmen 8 milyon işçi, bizim bünyemiz, ailemizin bir parçasıymış gibi gayret sarf ediyoruz.

Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon; ne olacağını, ne geleceğini belli edecek. Komisyonda 2 kadın, 2 erkek olacak. Orada ne olması gerekiyorsa; orada oturanlar, karar verecek. Sendikacılar da onlara uyacak. Onlar, geçinemediklerini anlatacak."