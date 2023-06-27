Türk-İş: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi

Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.



Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir aile için haziran ayında açlık sınırı 10 bin 373 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 33 bin 789 TL'ye yükseldi.



Mayısta açlık sınırı 10 bin 362, yoksulluk sınırı 33 bin 752 seviyesindeydi.



Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 13 bin 471 TL'ye yükseldi.



Araştırmada hane gelirinin ortalama yüzde 22,8'inin gıdaya ayrıldığı, en düşük yüzde 20'lik gelir diliminde olan hanelerin gıdaya ayırmak zorunda kaldıkları payın yüzde 35,8'e çıktığına dikkat çekildi.



Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının haziranda aylık yüzde 0,10 artarken, yıllık artış yüzde 62,30 olarak gerçekleşti.



Açıklamada "Para ve maliye politikalarında Türkiye'nin rasyonel zemine dönme seçenekleri uygulanırsa, tercihlere bağlı olarak, bu politika dönüşleri ile kişi başına fiili bireysel tüketimin düşmesi söz konusu olabilecektir." denildi.



TÜİK'in aylık enflasyon verileri öncesi açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

