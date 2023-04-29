TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bini aştı

Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın nisan 2023 sonuçları açıklandı.



Buna göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", bu ay 10 bin 135 lira 50 kuruş oldu.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 33 bin 14 lira 66 kuruş olarak hesaplandı.

BEKAR ÇALIŞANIN "YAŞAMA MALİYETİ"

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 13 bin 167 lira olarak belirlendi.



Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,67 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 115,75 oldu.