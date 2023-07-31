Türk-İş: Yoksulluk sınırı 38 bin TL'ye dayandı

Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.



Türk-İş'in araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı haziranda 10 bin 373'ken temmuzda 11 bin 658 TL'ye yükseldi.



Haziranda 33 bin 788 TL olan yoksulluk sınırı da 37 bin 974 TL'ye çıktı.



GIDA FİYATLARI BİR AYDA YÜZDE 12 ARTTI



Araştırmaya göre, gıda fiyatları temmuz ayında aylık yüzde 12,38, yıllık yüzde 70,44 oranında artış kaydetti.



Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 15 bin 123 TL’ye yükseldi.



TÜİK'in aylık enflasyon verileri öncesi açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.



HANG KALEMDE NE KADAR ARTIŞ OLDU?



Türk-İş raporuna göre, temmuzda süt ve yoğurt fiyatı değişmezken peynir fiyatı ortalama yüzde 4 zamlandı.



Bir ayda dana eti ortalama yüzde 6, tavuk yüzde 13, balık yüzde 12, yumurta yüzde 9, kuru fasulye yüzde 7, yeşil mercimek yüzde 8 oranında zamlandı.



Kuzu ve nohut ortalama fiyatları değişmezken yağlı tohumlar (kuruyemiş) yüzde 2 fiyat düşüşü yaşadı.

KAVUN FİYATINDA YÜZDE 135 ARTIŞ



Bu ayın zam şampiyonu yüzde 135 ile kavun oldu.



Son bir ayda zeytinyağı yüzde 30, margarin yüzde 20, ayçiçek yağı sınırlı düzeyde zamlandı. Tereyağı fiyatı sabit kaldı.



Çay yüzde 10, siyah zeytin yüzde 12, salça yüzde 8, şeker yüzde 4, bal ile pekmez sınırlı seviyede fiyat artışı yaşadı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN TUZ



Yeşil zeytin, ıhlamur, reçel ve baharat fiyatları değişmezken tuz fiyatı yüzde 22 ile fiyatı en çok düşen ürün oldu.