Türk-İş: Yoksulluk sınırı 43 bini aştı

Türk-İş, eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.



Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir aile için eylül ayında açlık sınırı bir ayda 12 bin 198 TL'den 13 bin 334 TL'ye yükseldi.



Ağustos ayında 39 bin 733 TL olan yoksulluk sınırı da eylülde 43 bin 433 TL'ye çıktı.



Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 17 bin 336 TL'ye çıktı.



YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 84



Araştırmada, Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının aylık yüzde 9,31 arttı, yıllık artışın ise yüzde 84,04 olduğu belirtildi.



Türk-İş açıklamasında "Uygulanması gereken gelir politikasında esas olması gereken, gelirlerin gerçek enflasyon seviyesinden daha fazla artmasıdır." denildi.



TÜİK'in aylık enflasyon verileri öncesi açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

