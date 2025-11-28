Türk işletmelerinin riskleri azaltma ve verimliliği artırma formülü: Rus teknolojileri
28.11.2025 11:17
Son Güncelleme: 28.11.2025 11:55
NTV - Haber Merkezi
Türkiye’de büyüyen sanayi ve lojistik sektörleri, riskleri azaltacak ve verimliliği artıracak yeni dijital çözümler arıyor. Rus şirketleri, Made in Russia sertifikasıyla desteklenen akustik görüntüleme, ekipman izleme ve dijital tedarik platformlarıyla Türk işletmelerine hızlı, güvenilir ve ekonomik teknolojiler sunuyor.
Türkiye’de sanayi ve lojistikte yaşanan hızlı büyüme dijitalleşme talebini yükseltiyor. BT çözümleri artık sadece bir optimizasyon aracı değil, aynı zamanda gerçek bir rekabet avantajı haline geldi. Rus şirketleri, ulusal marka Made in Russia sayesinde Türkiye’de erişilebilir hale gelen güçlü ve uygulamaya dönük teknolojiler sunuyor. Bu ibare, işletmelere özellikle üretim şirketleri, distribütörler ve orta ölçekli işletmeler için kritik nitelikler olan ürün kökeni, sertifikasyonu, güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda güven veriyor. Rus BT ürünleri, ülkenin köklü matematik geleneği ve sağlam mühendislik altyapısına dayanan, dayanıklı, hızlı ve reel sektör ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren çözümleriyle öne çıkıyor.
Günümüzde Türk şirketleri operasyonel riskleri azaltmanın, ekipman takibinin, verimliliği artırmanın ve tedarik zincirlerinde daha fazla şeffaflık sağlamanın yollarını arıyor. Sanayide, enerji sektöründe, makine mühendisliğinde ve lojistikte kendini kanıtlamış Rus teknolojileri bu ihtiyaçlara eksiksiz cevap veriyor. Öne çıkan örnekler arasında Sinaps (Nuton Acoustics) ve Supl.biz bulunuyor. Söz konusu şirketlerin teknolojileri ve dijital araçları, Türk işletmelerinin kapasitesini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.
Ulusal marka Made in Russia ileri teknolojileri Türkiye pazarına taşıyor
Ulusal marka Made in Russia, modern teknoloji çözümlerinin ihracatını destekliyor. Program, Rus geliştiricilerin ve üreticilerin Türkiye pazarına girişini kolaylaştırıyor, sektörel fuarlar ve iş heyetleri düzenliyor, güvenilir iş ortaklarının bulunmasına ve teknolojilerin üretim tesislerinin ihtiyaçlarına uyarlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca Rus şirketlerini sertifikalandırarak Türk girişimcilerin partner seçimini belirgin şekilde kolaylaştırıyor.
Üretim ekipmanlarında aksamaları önlemenin yolları
Türkiye’de sanayinin modernleşmesi ve güvenlik standartlarının yükselmesiyle yeni teknolojilere olan ilgi hızla artıyor. Rus şirketi Sinaps (Nuton Acoustics), mühendislik çözümlerinin makine durum takibinden kaza önlemeye kadar pek çok pratik ihtiyacı nasıl karşıladığını gösteriyor. Şirketin kullandığı akustik takip teknolojisi, üretim için ek bir “duyusal organ” görevi görürken, mekanik sapmaları, kaçakları, elektriksel boşalmaları ve insanların çok geç fark edeceği diğer süreçleri algılıyor. Tüm bunlar uzaktan, gerçek zamanlı ve sorunlu bölgenin hassas konumlandırılmasıyla yapılıyor.
Bir enerji sistemindeki kusurun tespit edilmesi ve risk seviyesinin sınıflandırılması.
Rusya’da bu teknoloji değerini kanıtlamış durumda:
● Standart yöntemlerle görülemeyen kusurları erken aşamada tespit etmeye yardımcı oluyor;
● Acil durumlardan kaynaklanan duruş sürelerini ve pahalı onarımları önleyerek işletme maliyetlerini azaltır.;
● Özellikle gaz kaçağı veya toksik madde riski bulunan sahalarda güvenliği artırıyor
● Prediktif analitik ve üretim performansının sürekli izlenmesine imkân tanır.
Ağır yüklü ekipmanların kullanıldığı kimya, makine, otomotiv ve enerji sektörlerinde bu teknoloji; değişikliklere daha hızlı tepki verilmesini ve maliyetlerin azaltılmasını sağlar.
Nuton Acoustics ayrıca Türkiye’deki varlığını da güçlendiriyor. Şirket kısa süre önce Türkiye’de bir temsilcilik açtı. Akustik görüntüleme; beyaz eşya üretimi, kompresör sistemleri, türbinler, presler ve elektrik motorları gibi alanların verimliliğini artırma potansiyeline sahip. Teknolojiye Türkiye’de ilgi artıyor; yerel uzmanlar sistemin farklı üretim ortamlarında nasıl davrandığını inceliyor. Synaps, en iyi sonuçların sistemin gerçek endüstriyel sahalarda kullanıldığı ve kullanıcıların sürekli geri bildirim verdiği ortaklık modeliyle elde edildiğini vurguluyor.
Nuton Acoustics cihazlarının endüstriyel tesislerde kullanımı.
Türk işletmeleri Rus tedarikçilere en hızlı nasıl ulaşabilir
Rus ve Türk şirketleri arasında hızlı ve verimli iletişim ihtiyacı artıyor. Dijital araçlar, tedarikçi bulma süresini kısaltarak iletişimi kolaylaştırarak giderek daha kritik bir rol oynuyor. Türk işletmeleri giderek daha fazla çevrimiçi toptan sipariş verme yolunu kullanıyor. Bu talepler otomatik olarak yaklaşık iki milyon doğrulanmış Rus üreticisi tarafından görülüyor.
Supl.biz’e göre platformda her gün giyimden gıdaya, hammaddeden keresteye ve endüstriyel malzemelere kadar farklı kategorilerde yaklaşık bin yeni sipariş yayınlanıyor; Daha önce yalnızca fuarlar ya da uzun geziler aracılığıyla iş ortaklarına ulaşan Türk şirketleri, dijital formatın teklifleri daha hızlı karşılaştırmalarını ve kiminle çalışabileceklerini anlamalarını sağladığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar platformu yağ, tahıl veya kereste üreticisi bulmak için; bazıları ise kendi ürünlerini Rusya pazarına sunmak için kullanıyor.
Bu tür hizmetler lojistik, ödeme ve gümrük süreçlerinde destek sağlıyor, zaman kaybını önlüyor ve iletişimi daha şeffaf hale getiriyor. Böylelikle organizasyon yükünün bir bölümünü ortadan kaldırarak uluslararası ticarette değer yaratıyor. Ticaret hacminin her yıl arttığı ülkeler arasında bu artık ekstra bir seçenek değil; pratik bir araç. Tek bir talep göndermek, yalnızca büyük şehirlerdeki tedarikçilerden değil, Rusya’nın farklı bölgelerindeki üreticilerden de yanıt almanız için yeterli oluyor.
Rus BT çözümleri Türk sanayisine giderek daha fazla entegre oluyor. Şirketler bu çözümleri verimlilik, doğruluk ve güvenliği artırmak için kullanıyor. Ürünlere olan ilgi büyüyor ve kullanım alanları birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Tüm bunlar, Rusya–Türkiye arasındaki teknolojik iş birliğini güçlendiriyor ve işletmelerin uzun vadeli büyüme hedefleri için yeni fırsatlar yaratıyor.