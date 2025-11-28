Türkiye’de sanayi ve lojistikte yaşanan hızlı büyüme dijitalleşme talebini yükseltiyor. BT çözümleri artık sadece bir optimizasyon aracı değil, aynı zamanda gerçek bir rekabet avantajı haline geldi. Rus şirketleri, ulusal marka Made in Russia sayesinde Türkiye’de erişilebilir hale gelen güçlü ve uygulamaya dönük teknolojiler sunuyor. Bu ibare, işletmelere özellikle üretim şirketleri, distribütörler ve orta ölçekli işletmeler için kritik nitelikler olan ürün kökeni, sertifikasyonu, güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda güven veriyor. Rus BT ürünleri, ülkenin köklü matematik geleneği ve sağlam mühendislik altyapısına dayanan, dayanıklı, hızlı ve reel sektör ihtiyaçlarına doğrudan karşılık veren çözümleriyle öne çıkıyor.



Günümüzde Türk şirketleri operasyonel riskleri azaltmanın, ekipman takibinin, verimliliği artırmanın ve tedarik zincirlerinde daha fazla şeffaflık sağlamanın yollarını arıyor. Sanayide, enerji sektöründe, makine mühendisliğinde ve lojistikte kendini kanıtlamış Rus teknolojileri bu ihtiyaçlara eksiksiz cevap veriyor. Öne çıkan örnekler arasında Sinaps (Nuton Acoustics) ve Supl.biz bulunuyor. Söz konusu şirketlerin teknolojileri ve dijital araçları, Türk işletmelerinin kapasitesini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.



Ulusal marka Made in Russia ileri teknolojileri Türkiye pazarına taşıyor



Ulusal marka Made in Russia, modern teknoloji çözümlerinin ihracatını destekliyor. Program, Rus geliştiricilerin ve üreticilerin Türkiye pazarına girişini kolaylaştırıyor, sektörel fuarlar ve iş heyetleri düzenliyor, güvenilir iş ortaklarının bulunmasına ve teknolojilerin üretim tesislerinin ihtiyaçlarına uyarlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca Rus şirketlerini sertifikalandırarak Türk girişimcilerin partner seçimini belirgin şekilde kolaylaştırıyor.