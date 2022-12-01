Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin işçi kesiminin beklentisini açıkladı. Atalay, Türk-İş'in asgari ücrette kırmızı çizgisinin 7 bin 785 lira olduğunu söyledi.

"BU RAKAM KIRMIZI ÇİZGİ"



TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi.

"Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.



Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

