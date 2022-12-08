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Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Türk-İş Genel Sektereri Kavlak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Asgari ücrete pazarlığıyla ilgili konuşan Kavlak, "İlk toplantı olumlu geçti. Bakanlık rakamını söylesin görelim. Beğenmediğimiz rakam çıkarsa zorlayan da yok.Kabul edilebilir ücret olursa seve seve imzalarız" dedi. Kavlak, çalışanların üzerindeki vergi yükünün sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

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Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Son dakika haberi! 

Tespit Komisyonu'nda işçi heyetinin başkanı olan Türk-İş Genel Sektereri Pevrul Kavlak  açıklama yaptı.

Kavlak, "Türkiye ne yazık ki asgari ücret ülkesi haline gelmiştir. Asgari ücret kapsamının düşürülmesinin yolu ise toplu pazarlık sisteminin geliştirilmesidir" açıklaması yaptı. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavlak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın anketine ilişkin şunları söyledi: "Son 20 yılda asgari ücrete 29,8 kat zam yapıldı. Aynı zaman diliminde ortalam memur maaşı 16 kat arttı. Ortalama işçi emekli maaşı 16 kat artmış. Asgari ücreti çok artırmasına rağmen niye konuşuyor, yetmediği için. Türkiye'de bu işin çözümü örgütlenmekter, sendikalı olmaktır. Asgari ücret mürekkebi kurumadan alım gücünü yitiriyor. Çalışanlar örgütlenirse bu işin önüne geçebilir. Asgari ücretli çalışanların sayısı ancak bu şekilde azaltılabilir."

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin asgari ücrete ilişkin açıklamarını değerlendiren Kavlak,  "Asgari ücretle ilgili konuşmayan herhalde bir tek biziz. İhracatçılar ayrı konuşuyor, TOBB ayrı konuşuyor. Eğer onlar ihracat şampiyonu oldularsa emekçiler sayesinde olmuştur" dedi. 

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması - 1

"VERGİ İNANILMAZ BİR YÜK"

Vergiyle ilgili konuşan Kavlak, "Brüt 16 bin lira maaşının 1400 lira nette kaybı oluyor. 6. ayda asgari ücrete düzenleme yapıldığı için düşük. Düzenleme olmasa 1800 lira net olacaktı. Türkiye'de vergi çalışanların üzerinde inanılmaz bir yük. Bu vergi yükü sürdürülebilir değil" diye konuştu.

"İLK TOPLANTI GAYET OLUMLU GEÇTİ"

Toplu pazarlık için 7 bin 785 taban rakamını yorumlayan Kavlak şunları kaydetti: "Pazarlıklar orada başladı diye orada bitecek diye bir şey yok. Bakanlık rakamını söylesin görelim. Beğenmediğimiz rakam çıkarsa zorlayan da yok.Kabul edilebilir ücret olursa seve seve imzalarız. 3. toplantıya kadar hatta son toplantıya kadar rakam geleceğini zannetmiyorum. Dünkü toplantı gayet olumlu geçti." 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak.

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