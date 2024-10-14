Türk-İş'ten asgari ücret çıkışı: Konuşunca zam yapıyorlar

İşçi kesiminin gündemi asgari ücret ile 2024-2025 yılı emekli maaş farkı...



Emeklilikte 2024-2025 yılı farkına ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yılbaşına daha 2,5 ay zamanımız var. Bu kanun değişmezse kaybımız var ama kanun değişiyorsa bir problem yok. Yani bizim talebimiz arzumuz da bunun sürdürülemez olduğu yönündedir." dedi.



Atalay, konfederasyon genel merkezinde, Ankara'da 20 Ekim'de düzenleyecekleri "Emek Buluşması Mitingi" için basın toplantısı düzenledi.



Mitingde çalışan sıkıntılarının anlatılacağını ifade eden Atalay, "Sloganımız 'zordayız, geçinemiyoruz' olacak." dedi.

ASGARİ ÜCRET



Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Önümüzdeki günlerde asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirten Atalay, "Asgari ücretli önümüzdeki yıl 1 ya da 15 Şubat'ta ücretini alacak. Burada 4 ay var. O yüzden 4 ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de markette zam yapmaya devam ediyor." dedi.



Atalay, asgari ücret tespit komisyonunda geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de asgari ücretli çalışanların olacağını dile getirdi.



Türk-İş Genel Başkanı, kıdem tazminatına alternatif kabul etmelerinin söz konusu olmadığını da vurguladı.