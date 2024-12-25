Türk-İş'ten asgari ücret tepkisi: Komisyona bir daha katılmayacağız

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlendi.



Perşembe veya cuma günü beklenen ancak erken yapılan toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu.



Dün düzenlenen toplantıda Işıkhan'ın yanında işveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Burak Akkol yer aldı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılmadı.



Asgari ücret kararının alındığı dördüncü toplantıya katılmayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Son 5 senede asgari ücret geçim ücreti oldu, ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor." dedi.

"RAKAMDAN HABERİMİZ YOKTU"



Atalay, düzenlediği basın toplantısında, üç toplantıda da tarafların masaya rakam getirmediğini söyledi.



Asgari ücretin insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olması gerektiğini ve pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini ifade etti.



Atalay, rakamdan haberleri olmadığı için dün yapılan toplantıya katılmadığını açıkladı.



"KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"



Son 30 yılda 22 kere muhalefet şerhi koyduklarını vurgulayan Atalay, "Bu ücretin yıllık da 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok. İşveren ile hükümet anlaştı, kabul edilemeyecek bir rakam açıkladı." şeklinde konuştu.

"KOMİSYONA BİR DAHA KATILMAYACAĞIZ"

Atalay, bu komisyonda 50 yıldır var olduklarını belirterek, "Bu komisyon adil değil, antidemokratik bir komisyon. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, asgari ücret komisyonuna bir daha katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

