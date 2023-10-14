TÜRK-İŞ'ten Gazze mektubu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendika Konfederasyonu Genel Sekreteri Luc Triangle ile Avrupa Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Esther Lynch'e, Gazze'de yaşananlarla ilgili mektup gönderdi.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, gönderdiği mektupta Atalay, başta Filistin olmak üzere Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediklerini belirtti.



Savaşların en çok temel insan haklarını tahrip ettiği ve insanların yaşam hakkını elinden aldığı değerlendirmesinde bulunan Atalay, Ortadoğu'da savaşlar nedeniyle yıllardır kadınlarla çocukların öldüğünü, ailelerin yok olduğunu hatırlattı.



Gazze'de Filistinlilere uygulanan ambargoların İsrail baskıları nedeniyle insan onuruna yakışır yaşam koşullarını ortadan kaldırdığını ifade eden Atalay, dar bir bölgede yaşamaya mahkum bırakılan 2,5 milyon insanın elektrik, su, gıda, yakıt, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden yoksun kaldığına dikkati çekti.



İş yerleri ve fabrikaların yıkıldığını, savaş ve yıkım koşullarında yeni iş yerleri için yatırım yapılamadığını kaydeden Atalay, Müslümanlar ve tüm dinler için kutsal sayılan Kudüs'ün bugün hoşgörü yerine kan ve göz yaşının döküldüğü, şiddetin hakim olduğu bir bölge haline geldiğini bildirdi.



İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanı sonucunda, aralarında 400 kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Atalay, Gazze Şeridi'nin boşaltılması veya bir kara harekatı düzenlenmesinin insani krizin boyutlarını daha da derinleştireceğini vurguladı.



Atalay, şunları kaydetti:



"Bu zulmün sona ermesi için BM kararlarına uyulmasından ve iki devletli bir çözümden başka yol yoktur. Bizler tarafları itidalli olmaya, yıkıp, yok etmek yerine barışı, sivil halkı korumaya ve Ortadoğu'yu yeniden dinlerin, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı bir coğrafya haline getirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumu BM çatısı altında köklü bir çözüm üretmeye çağırıyoruz. Sizin de konuya yönelik açıklamanızda belirttiğiniz gibi iki devletli çözüm çerçevesinde, uluslararası işçi hareketinin en güçlü temsilcisi olan ITUC'un gerekli girişimlerde bulunacağına inanıyorum. TÜRK-İŞ, ITUC'un sorunun çözümüne bu yönde atacağı her adımı desteklemeye hazırdır."

