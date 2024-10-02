Türk-İş'ten Hazine'de eylem kararı

Haber: Sibel Can

Ücretlere zam, vergide adalet, ücret dengesizliklerinin giderilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması...



Türk-İş, bu taleplerle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Karar, Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda alındı.



Toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, "Ülkemizde ücretli çalışanların geçim şartları dayanılmaz noktadadır. Hayat pahalılığı kırk yıldır görülmemiş seviyeye gelmiştir." denildi.



Başta işçiler olmak üzere, memurlar, emekliler gibi toplumun çoğunluğunu oluşturan dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşama şartlarını düzeltecek tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi.



Uygulanacak ekonomik ve sosyal politikaların, emek ağırlıklı olması da vugulandı.



Açıklamada, "Ekonomik krizin nedeni çalışanlar ve aldığı ücretler değildir. Emeğiyle geçimini sürdürmeye çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur." denildi..



Kalkınma politikalarının yapısal sorunlara çözüm getirecek biçimde yeniden ele alınmasını da talep eden Türk-İş, emek kesimini baskılayan, çalışma şartlarını daha da ağırlaştıran yaklaşımlara son verilmesi çağrısında bulundu.



Türk-İş, “Zordayız, Geçinemiyoruz” eylem programı kapsamında Ankara’da “Emek Buluşması Mitingi” de düzenleyecek...