TÜRK-İŞ'ten siyasi partilere mektup

TÜRK-İŞ'in Meclis'te grubu olan siyasi partilere emekli maaşlarıyla ilgili gönderdiği mektupta, enflasyon ve maliyetlerin büyük oranda arttığına dikkat çekildi.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Ankara'da dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasının 30 bin lirayı aştığı ifade edildi.

Mektupta; emeklilerin yaklaşık 20 bin lira ile geçinmesinin mümkün olmadığı belirtildi, emeklilik sisteminin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğine vurgu yapıldı.

Mektupta, "Emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan aylık bağlama oranlarının ve emeklilere yansıtılan payın günümüz koşullarına uygun biçimde güncellenmesi gerekmektedir." ifadelerine de yer verildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Öte yandan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşmelerine başlanan teklifte, mevcutta 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi yer alıyor.