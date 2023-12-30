Türk-İş: Yoksulluk sınırı 47 bin lirayı geçti

Türk-İş, aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.



Buna göre açlık sınırı 14 bin 431 lira olurken, yoksulluk sınırı 47 bin 9 liraya ulaştı. Bekâr çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 18 bin 796 liraya yükseldi.



Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında gerçekleşti.



Gıda harcamalarındaki on iki aylık değişim oranı ise yüzde 77,50 oldu.

Yeni asgari ücret açıklandı (2024 asgari ücret zammı belli oldu) Haberi Görüntüle