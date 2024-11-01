Türk Lirası ile dış ticaret 25 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, son yıllarda dış ticarette farklı para birimleriyle alım satım yapma politikası, ihracat ve ithalatta Türk Lirası'nın kullanımına yansıdı.



Türkiye'nin 2019'da Türk Lirası'yla gerçekleştirdiği ihracat 7,6 milyar dolar, ithalat 11,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece söz konusu yılda dış ticaret hacmi 18,7 milyar doları aştı.



Covid-19 salgının etkili olduğu 2020'de Türk Lirası ile ihracat 6,5 milyar dolara gerilerken, ithalat 13 milyar dolara çıktı. O yıl Türk Lirası ile ticaret hacmi 19,5 milyar dolar olarak hesaplandı.



TL İLE TİCARET ARTIYOR



Türk Lirası ile dış ticarette sonraki yıllarda da artış devam etti. Bu kapsamda 2021'de ihracat 7,5 milyar dolara, ithalat 13,3 milyar dolara yükseldi. Böylelikle söz konusu yılda dış ticaret hacmi 20,8 milyar dolar oldu.



2022'de ise Türk Lirası ile 7,7 milyar dolarlık ihracata imza atılırken, ithalat tutarı 15,9 milyar dolara çıktı. Böylece Türk Lirası ile dış ticaret hacmi 23,6 milyar dolara ulaştı.



Söz konusu ticarette geçen yıl artış hızlandı. Bu kapsamda 2023'te Türk lirasıyla 9,4 milyar dolar ihracat, 25,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Toplam ticaret hacmi de 34,7 milyar dolara çıktı.



5 yıllık dönemde ise ihracat yüzde 23,7, ithalat yüzde 127,9 arttı.



46 FARKLI PARA BİRİMİYLE TİCARET



Türk lirasıyla bu yılın 9 ayında 6,9 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 17,9 milyar dolarlık ürün ithal edildi. Böylece bu kategoride toplam ticaret hacmi 9 ayda 24,8 milyar dolar oldu.



Türkiye, Türk lirasının yanı sıra karşılıklı para birimleriyle ticarete de özel önem veriyor. Bu kapsamda 2019'da ihracatta 26 farklı para birimi kullanırken, bu sayı geçen yıl 46'ya yükseldi. En fazla ticaret geçen yıl dolar ve avro ile yapılırken, Türk lirasıyla ticaret üçüncü sırada yer aldı. Bu para birimlerini İngiliz sterlini, Polonya zlotisi, Rus rublesi ve Japon yeni izledi.

