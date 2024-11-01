Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenleme yapıldı. Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.



Düzenlemeye göre; 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi.



Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.