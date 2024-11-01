Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çakırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenleme yapıldı. Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.
Düzenlemeye göre; 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi.
Düzenleme 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.
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