Türk Lirası'nın reel değeri 4 yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, kasım ayında tüketici fiyatları bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi. Böylece TL'nin reel değeri yaklaşık 4 yılın zirvesine çıktı.

Türk Lirası'nın reel değeri 4 yılın zirvesinde

Türk Lirası'nın reel değeri kasım ayında 67,03'e yükselerek dört yılın zirvesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı.

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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