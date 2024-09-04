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Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustos ayında TÜFE bazında 0,63 puan geriledi. Böylece Türk Lirası'nın reel değeri beş ay sonra ilk kez düşüş kaydetti.

Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi

Türkiye Cumhuriyet () tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e düştü.

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan arttı.

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