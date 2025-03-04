Türk Lirası'nın reel değeri 5 ay sonra geriledi

Türk Lirası'nın reel değerinde ılımlı düşüş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,34 puan azalışla 74,96 oldu. Endeks, Ocak 2025'te 75,30 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,71 puan düşüşle 99,01'den 98,30'a geriledi.



Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 12,01 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,45 puan arttı.

