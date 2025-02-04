Türk Lirası'nın reel değeri 5 yılın zirvesinde

Türk Lirası'ndaki reel değerlenme ocak ayında da devam etti.



Türk Liraıs'nın reel değerini yansıtan reel efektif döviz kuru ocak ayında 75,44 oldu. Böylece TL'nin reel değerinde 2020 yılından bu yana en yüksek seviye görüldü.



ÜFE bazlı reel kur ise 99 değerini alarak 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.