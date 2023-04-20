Türk lirasıyla dış ticaret ilk çeyrekte 163,5 milyar liraya ulaştı

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ihracatı martta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı.



Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. İthalat ise yüzde 4,2 artışla 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalat yüzde 11,4 yükselişle 96,5 milyar dolara çıktı.



Türk lirasıyla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel bir seyir izledi.



Buna göre, Türk lirasıyla ihracat ocakta 14 milyar 768 milyon lira, ithalat 30 milyar 739 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 45 milyar 507 milyon liraya çıktı.

ŞUBAT AYINDA DEPREM ETKİSİ



Türk lirasıyla ihracat, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle şubatta 13 milyar 840 milyon liraya geriledi. Türk lirasıyla ithalat ise bu dönemde 40 milyar 364 milyon lira, dış ticaret hacmi 54 milyar 204 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'nin şubat ayı ihracatı, depremlerin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olmuştu.



Mart ayıyla birlikte ihracatta yaşanan toparlanma, Türk lirasıyla ihracata da yansıdı.



Martta söz konusu ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 94,6 artış göstererek 18 milyar 70 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 45 milyar 710 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 63 milyar 780 milyon liraya çıktı.



Türk lirasıyla ihracat yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 87,6 artışla 46 milyar 678 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 116 milyar 813 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Yılın ilk çeyreğinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 141,6 artışla 163 milyar 491 milyon lira olarak hesaplandı.



Öte yandan, martta Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 159, Türk lirasıyla ihracat yapan firma sayısı ise 8 bin 460 oldu.

