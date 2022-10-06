Türk lirasıyla ihracat eylülde yıllık bazda yüzde 182 arttı

Türk lirasıyla ihracat yaklaşık 3 kat artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı verilere göre, eylülde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu.

Eylül ayında dış ticaret hacmi 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 55,6 milyar dolara ulaşırken ithalat, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle 33 milyar doları buldu.



Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.



Türk lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 21 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 156 milyon liraya çıktı. Bu kategoride ihracat şubatta 8 milyar 576 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 90 milyon lira oldu. Martta ise söz konusu ihracat 9 milyar 273 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 430 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 421 milyon liraya, ithalat 17 milyar 590 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 26 milyar 11 milyon liraya ulaştı. Mayısta bu ihracat 7 milyar 441 milyon lira, ithalat 19 milyar 92 milyon lira, ticaret hacmi ise 26 milyar 534 milyon lira oldu.



Türk lirasıyla ihracat haziranda 9 milyar 939 milyon lira, ithalat 22 milyar 288 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de 32 milyar 226 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ihracat tutarı, temmuzda 7 milyar 950 milyon lira, ithalat 18 milyar 585 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 26 milyar 535 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Türk lirasıyla ihracat ağustosta 10 milyar 372 milyon lira, ithalat 23 milyar 822 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi de ağustosta 34 milyar 194 milyon lira olarak belirlendi.



TÜRK LİRASIYLA İHRACAT 9 AYDA 85 MİLYAR LİRAYA GEÇTİ



Türk lirasıyla ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182 artarak 16 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 28 milyar 30 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 44 milyar 61 milyon lira olarak hesaplandı.



Söz konusu ihracat bu yılın ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 artarak 85 milyar 24 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 172 milyar 213 milyon lira, dış ticaret hacmi de 257 milyar 273 milyon lira olarak kaydedildi.



Eylülde Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 170, ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 907 olarak gerçekleşti. Ağustosta ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı da 6 bin 439 idi.