Türk Metal, grev kararını üç şirkete bildirdi

Yaklaşık 150 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık sürerken, Türk Metal'den yeni bir hamle geldi. Türk Metal Sendikası, Türk Traktör, Arçelik ve Ford Otosan'a grev kararını bildirdi.



Konuya ilişkin Türk Traktör'den yapılan açıklamada, "Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesine yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, kamuya açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Ford Otosan ise "Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.



Türk Metal, dün toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını duyurmuştu. Türk Metal'in ardından Birleşik Metal-İş Sendikası da grev kararını duyurdu.



Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üç buçuk ay önce başlamıştı.



MESS, görüşmelerde ücret artışı teklifini yüzde 60'a çıkarmış ancak sendikalar teklifi yetersiz bulmuştu.

Tarafların işçiler greve başlamadan önce uzlaşma imkanı bulunuyor.

