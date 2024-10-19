Türk müteahhitlik heyeti Irak'ı ziyaret etti

Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamada, ziyarette Eren'in yanı sıra TMB Başkan Vekili Müfit Eren, Yönetim Kurulu üyeleri Kartal Usluel, Ali Rıza Arslan, Tevfik Öz ile Genel Sekreter Fuat Kasımcan'ın yer aldığı ifade edildi.



Açıklamada, 18-19 Kasım'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında Bağdat ve Basra'ya düzenlenmesi planlanan genel ticaret ve müteahhitlik heyeti programı öncesinde, Türk müteahhitlik firmalarının yakın gelecekte söz konusu ülkede gerçekleştireceği projeler hakkında yeterli bilginin hazırlanması için üst düzey görüşmelerde bulunulduğu bildirildi.



IRAK'TA İNŞAAT PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 11 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal Eren, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar 137 ülkede 516 milyar dolar tutarında 12 binden fazla proje hayata geçirdiğini ifade etti.



Irak'ın 35 milyar dolar tutarındaki 1111 proje ile Ortadoğu bölgesinde birinci, dünyada ise üçüncü büyük pazar konumunda olduğunu belirten Eren, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:



"Irak, uzun süren bir aradan sonra yeniden istikrar dönemi yaşıyor. İstikrar dönemi, kalkınma hamlesinin de itici gücü olacak. Bağdat ise bu hamlenin merkezi konumunda. Irak inşaat pazarının büyüklüğü 2023'te yaklaşık 11 milyar dolara ulaşmış.

Pazarın 2025-2028 yıllarında ortalama yüzde 5 büyümesi bekleniyor. Petrol ve doğalgaz yatırım projeleri büyüme için itici güç olmakta."



"PROJELERE TALİBİZ"



Eren, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın en önemli gündem maddelerinden olduğuna işaret ederek, bu projenin ülkeyi önemli bir ulaşım merkezi haline getireceğini ve sürdürülebilir kalkınma için temel oluşturacağını belirtti.



Kalkınma Yolu için yıl sonu itibarıyla firmaları ön yeterlilik başvurusuna beklediklerini bildiren Eren, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkede Bağdat metro ve çevre yolu projeleri, hastane, okul, konut, içme suyu, sulama, enerji iletim hatları ile turizm tesislerinin inşaatları gibi yapılması planlanan birçok büyük proje var. Nitekim Bağdat Belediye Başkanı Sayın Ammar Musa Kazım ile yaptığımız görüşmede 600 milyon dolar değerinde atık su projelerinin olduğunu öğrendik.

Atık su projelerinin yanında, su kaynakları yönetimi, içme suyu kalitesinin iyileştirilmesi, sulama kanalları ve baraj inşaat projeleri var. Ülkede ihtiyaç duyulan konut sayısı ise yaklaşık 3 milyon. Türk müteahhitlik firmaları olarak yüksek iş yapabilme kabiliyetimiz ve ülkedeki tecrübemize dayanarak, mühendislik ve teknik müşavirlik firmalarımız ile birlikte projelendirme aşamasından itibaren bunların tamamına talibiz."



Eren, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini de belirterek, "Ziyaretimizden edindiğimiz izlenime göre Türk firmalarına olan güvenin tam, talebin ise oldukça yüksek olduğunu gururla söyleyebiliriz. Ayrıca, ziyaretimiz boyunca Iraklı makamlar tarafından oldukça önemli bilgileri ilk elden alma fırsatı da bulduk. Sonuç olarak bu ziyaretimiz sonrasında, 18-19 Kasım tarihlerinde Ticaret Bakanı'mız başkanlığında yapacağımız ziyaret programının daha verimli olacağına inanıyorum." dedi.

