Türk oyun şirketi 1 milyar dolara satıldı

Türkiye'de merkezli Loom Games'in oyunu Pixel Flow'un çoğunluk hissesi 1 milyar doların üzerinde değerlemeyle Scopely tarafından alındı.

Kuruluşunun üstünden bir yıl geçmeyen şirketin geliştirdiği oyun kısa sürede 10 milyon oyuncuya ulaştı. Bir yıl gibi zamanda unicorn seviyesine olan şirket, Türkiye'nin 7'nci milyar dolarlık girişimi oldu.

552 megabayt büyüklüğe sahip olan oyun Türkçe, Almanya, Çince, Fransızca, Japonca, Korece, İngilizce ve İspanyolca oynanabiliyor.

Telif haklarının Kübra Gündoğan'da olduğu oyunda 13 yaş sınırı bulunuyor. Bulmaca kategorisinde bulunan oyuna eş olarak şirketin Ropeland oyunu da bulunuyor.

YÜZDE 50'SİNİ ALACAK

Scopely şirketin yüzde 50'sini 500 milyon dolar ödeyerek alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE UNICORN OLAN TÜRK ŞİRKETLERİ VAR

Türkiye'nin teknoloji alanında bulunan şirketleri unicorn seviyesine yükseldi. Trendyol, Dream Games, Getir, Peak Games, Insider, Hepsiburada şirketleri unicorn kategorisinde bulunuyor.

DOMUZCUKLARLA OYNANIYOR

Oyunda domuzcuk karakteri bulmada alanındaki kutucuklara mermi atıyor ve bu kutucukları patlatarak oyunu ilerletiyor.