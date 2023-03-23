Türk Ticaret Bankası ihalesini kazanan belli oldu

Türk Ticaret Bankası'nın satışını için düzenlenen ihale tamamlandı.



İhalede en yüksek teklifi 455 milyon TL ile İhracatı Geliştirme A.Ş. verdi.



İhalenin sonucu BDDK ve Rekabet Kurumu onaylarından sonra TMSF Fon Kurul tarafından belirlenecek.



TMSF, Türk Ticaret Bankası AŞ'nin Fon'a ait yüzde 98,4 oranındaki 10.7 milyar adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkarmıştı.

6 KATILIMCI TEKLİF VERDİ

İhale, TMSF Fon Kurulu tarafından oluşturulan satış komisyonunca her aşaması tutanak altına alınarak, şeffaf ve rekabet ortamı oluşturularak gerçekleştirildi. Şartname alan katılımcı sayısı 13, teklif veren katılımcı sayısı 6 oldu.



İhaleye son teklif verme tarihi olan 20 Mart'ta itibarıyla 6 katılımcı tarafından teklif başvurusunda bulunulduğu görüldü. Satış komisyonu tarafından, ihale şartnamesi gereğince yapılan inceleme neticesinde, katılımcılardan 3'ünün şartname gereklerini/koşullarını sağladığı tespit edildi. Gerekli şartları taşımayanlar hakkında tutanak tutulduğu için ihaleye katılmaları mümkün olmadı.

110 YILLIK BANKA



1913'te kurulan bankanın yönetimi finansal kriz sürecinde mali bünyesinin zayıflaması nedeni ile 6 Kasım 1997 tarihinde TMSF’ye devrolmuş, 2001 yılında da bankacılık faaliyetleri sona ermişti.



2019 yılında bankanın faaliyete geçmesi için tekrar çalışmalara başlandı.



İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş.



İhalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) bir kamu kuruluşu. Ticaret Bakanlığı’nın koordinesinde 1 Ekim 2021’de faaliyete geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar Birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte 20 kamu ve özel bankasının ortak olduğu İGE (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi), sermaye yetersizliği içinde olan ihracatçılara münhasıran, ihracat kredileri için kefalet vermek üzere kamu adına faaliyetlerini yürütüyor.