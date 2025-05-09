Türk turistler Yunanistan’a akın etti: 2024’te 1,5 milyon kişi gitti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini, buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’a seyahat ettiğini açıkladı.

İTO’da düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu’nda konuşan Avdagiç, iki ülke arasında tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de geliştiğine dikkat çekti.



Avdagiç, “Yunanistan, Türkiye’nin ihracatında 14. sırada yer alıyor. Bu bağlamda ticaret hacmimiz 6 milyar dolar seviyesinde. Özellikle turizmde ortak girişimler ve vize kolaylıkları sayesinde Türk turist sayısı ciddi oranda arttı.” dedi.



Türkiye ile Yunanistan arasında kurumsal işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirten Avdagiç, sağlık, çevre, kültür, turizm ve ekonomi gibi alanlarda derinleştirilebilecek önemli fırsatlar olduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olduğuna, Yunanistan’ın ise bu köprünün Avrupa’ya açılan stratejik bir geçidi olduğuna dikkat çekti.



Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou da forumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgedeki en önemli güçlerden biri olduğunu ifade ederek, “Ekonomilerimizin rekabetten çok, iş birliği ile daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz.” dedi.