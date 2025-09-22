Türk ve Amerikan iş dünyası New York'ta bir araya geldi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'da düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in yanı sıra, ABD merkezli Müslüman organizasyonların liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.



Ticaret Bakanı Bolat burada yaptığı konuşmada, "Ülkemiz hem üretimde hem istihdamda hem dış ticarette hızla ilerliyor. Türkiye'miz bugün 800 milyar dolar mal ve hizmet ihracat-ithalatı yapan bir ülke olarak dünya ticaretinde bulunuyor." diye konuştu.



Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde de iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Geçen yılı 35 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz, rakamlar onu gösteriyor. Dünya ticaretindeki korumacılık rüzgarları ve tarife savaşları gibi zor bir ortamda Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizin 200'den fazla ülkeyle olan ekonomik, ticari ilişkilerini, anlaşmalarını yürütmekle sorumluyuz. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin üretim gücünün, milli üretimin haklarının korunması ve daha da güçlenmesi ve gelişmemiz noktasında gece gündüz çalışıyoruz."



Özel sektörle de birlikte çalıştıklarını anlatan Bolat, her konuda istişareye açık olduklarını vurguladı.



BAKAN KACIR: TÜRKİYE ADINDAN SÖZ ETTİREN BİR ÜLKE



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin geçmişle kıyaslandığında artık "iddiası daha güçlü bir ülke" olduğunu vurguladı. Kacır, "Türkiye artık üreten, teknoloji geliştiren ve dünyada iddiasını yükselten bir ülke. 300 bin kişilik AR-GE ordusuyla inovasyon yapan, savunma sanayisinde, havacılıkta elde ettiği kazanımlarla adından bütün dünyada söz ettiren bir ülke." diye konuştu.



Kacır, MÜSİAD'ın ABD'nin 50 eyaletinin 13'ünde teşkilatlandığına işaret ederek, "Ümit ediyorum ki bu hızla 50'ye tamamlansın. Tüm ABD coğrafyasında MÜSİAD Türkiye'nin bayrağını dalgalandırsın. Türkiye'nin iş insanlarının, müteşebbislerinin bu pazarlarda daha fazla yer alabilmeleri için, karşılıklı yatırımların hızlanması, artması için MÜSİAD bizlerin ticaret elçisi olarak inşallah burada kendine yakışan başarıyı en hızlı şekilde ortaya koysun." dedi.