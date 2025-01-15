TürkAkım'a saldırı girişimi | Bakan Bayraktar: Gaz akışı devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TürkAkım saldırısının ardından gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını açıkladı.

TürkAkım'a saldırı girişimi | Bakan Bayraktar: Gaz akışı devam ediyor

, Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım boru hattına tarafından saldırı girişimi yapıldığını açıklamıştı.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğalgaz boru hattına yapılan saldırıyı doğruladı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor." dedi.

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