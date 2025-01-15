TürkAkım'a saldırı girişimi | Bakan Bayraktar: Gaz akışı devam ediyor

Rusya, Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyan TürkAkım boru hattına Ukrayna tarafından saldırı girişimi yapıldığını açıklamıştı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğalgaz boru hattına yapılan saldırıyı doğruladı.



AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor." dedi.