Turkcell Google ortaklığından 1 milyar dolarlık yatırım çıktı

Turkcell ve bağlı ortaklıkları, Google ve şirketleri ile, Google Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut teknolojilerini benimsemesini desteklemeyi amaçlayan stratejik bir iş birliğine imza attı.

Bu iş birliği kapsamında Turkcell, Türkiye'de 2028- 2029 yılları arasında faaliyete geçmesi planlanan yeni Google Cloud bölgesi için gerekli altyapının sağlanmasında Google Cloud ile iş birliği yapacak ve veri merkezi ağını genişletecek. Bu yeni bölge üç veya daha fazla alandan (zone) oluşacak.

Turkcell, Google Cloud'un stratejik iş ortağı olarak, bulut altyapısı ve hizmetleri alanındaki güçlü konumunu daha da pekiştirirken; Google Cloud hizmetlerinin yetkili satıcısı olarak faaliyet gösterecek.

Bu sayede, Türkiye genelinde her sektör ve ölçekteki şirketlerin buluta geçiş süreçlerini hızlandırmalarına ve bulut teknolojilerinin sunduğu avantajlardan en verimli şekilde yararlanmalarına katkı sağlanacak. Yeni bulut bölgesi, Türkiye'de yerel bir altyapı sunarak müşterilere verilerinin bulunduğu konum üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayıp, yerel veri barındırma gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacak.

YAPAY ZEKA TALEBİNİ KARŞILAMAK ÜZERE TASARLANDI

Bu yeni bulut bölgesi, yüksek performanslı ve düşük gecikmeli Google Cloud hizmetleri sunarak Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu bölge; veri analitiği, uygulama modernizasyonu, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri alanlarında gelişmiş yetkinlikler sunarak, farklı sektörlerdeki kurumların inovasyon yapmalarına, büyümelerine ve daha verimli şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanıyacak. İleri teknolojilere erişimi içermekte olan bu servisler, bulut ve yapay zeka (AI) hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere tasarlandı.

Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin 2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörüyor. Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde ABD doları bazında altı katına çıkması hedefleniyor.



1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Turkcell, bu iş birliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar ABD doları seviyesinde olacağını öngörüyor.