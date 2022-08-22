Turkcell, ikinci çeyrekte yüzde 46 büyüdü

FAVÖK ise ikinci çeyrekte Grup bazında yüzde 45,1 artışla 5,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Güçlü operayonel performansını sürdüren Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 579 bin yeni müşteriye daha ulaşarak, ilk yarıyılda 1,2 milyon yeni müşteri kazandı.

Turkcell, bu sayede 2019 yılında başlattığı 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini 2021 yılında olduğu gibi yine ilk 6 ayda aşmayı başardı. Fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştı.

TV+, Lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell'in Dijital OTT servis gelirleri yıldan yıla %56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox'ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1,6 milyona erişti.

Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü aktörlerden biri olan Turkcell Dijital İş Servisleri, gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, aynı zamanda 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip.

Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave 1.000 metrekare yeni alan açtı.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde "Yılın ikinci çeyreğinde küresel konjonktürde kendisini güçlü biçimde hissettiren enflasyonist baskı, artan resesyon riski ve bölgemizdeki savaşın etkileri, şirketlerin yeni dönem stratejilerini gözden geçirmelerinde ve artan maliyetlerini yönetme politikalarında etkili oldu.



Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen içinde bulunduğumuz süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019'da başlattığımız 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefimizin üzerine çıkmayı başardık.



Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ve güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var" şeklinde konuştu.