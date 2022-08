Turkcell'den ikinci çeyrekte yüzde 46 gelir büyümesi

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarının detayları, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.



Erkan, yılın ikinci çeyreğinde küresel konjonktürde kendisini güçlü biçimde hissettiren enflasyonist baskı, artan resesyon riski ve bölgedeki savaşın etkilerinin, şirketlerin yeni dönem stratejilerini gözden geçirmelerinde ve artan maliyetlerini yönetme politikalarında etkili olduğunu söyledi.



Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen içinde bulundukları süreçte müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettiklerine işaret eden Erkan, bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019'da başlattıkları "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefinin üzerine çıkmayı başardıklarını aktardı.



Sürdürülebilir büyümesini 2022'nin ikinci çeyreğinde hızlandıran Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 46 artışla 12,5 milyar TL’ye çıkardığını bildiren Erkan, şunları söyledi:



"Şirketimizin FAVÖK’ü yüzde 45,1 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyrek net karımız da yüzde 67 artarak 1,9 milyar TL'ye ulaştı. 2022 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdürdük. Bu çeyrekte eklediğimiz 579 bin yeni müşteri ile Haziran sonu itibarıyla toplam 1,2 milyon yeni müşteriye ulaşarak 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini ilk 6 ayda aştık. Fiber yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdık. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapımız sayesinde herkes için erişilebilir kılarak, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştık.



Stratejik odak alanlarından dijital servislerde de, güçlü büyümemizi sürdürüyoruz. TV+, Lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell'in Dijital OTT servis gelirleri yıldan yıla yüzde 56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox’ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1,6 milyona erişti. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti."



Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü aktörlerden biri olan Turkcell Dijital İş Servisleri gelirinin yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Erkan, bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri'nin, aynı zamanda 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip olduğunu söyledi.



Erkan, "Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave 1000 metrekare yeni alan açtık." dedi.