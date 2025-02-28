Türkiye 2024'te yüzde 3,2 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Böylece 2024 yılı büyüme rakamı da belli oldu.



Türkiye ekonomisi, 2024 yılında yüzde 3,2 büyüdü. Milli gelir, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon liraya (1,32 trilyon dolar) yükseldi.

KİŞİ BAŞI GELİR 15 BİN 463 DOLAR

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılında 507 bin 615 lira, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ETKİSİ HİSSEDİLDİ

2024 yılında büyüme üzerinde yüzde 9,3 ile inşaat sektörünün etkisi hissedildi. İnşaat sektöründe deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik faaliyetler etkisi görüldü.

Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9 artış gösterdi.

En düşük büyüme ise yüzde 0,5 sanayi sektöründe gerçekleşti.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3'LÜK ARTIŞ



2024 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3'lük büyüme gerçekleşti.

TÜKETİM HIZ KESMEDİ

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılında yüzde 3,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı yüzde 59,2 oldu.

Tüketim harcamaları, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,9'luk artış kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 6,1 yükseldi.

Hanehalkı tüketimi dördüncü çeyrekte büyümeye 2,3 puan, kamu harcamaları ve yatıırmlar 0,4'er puan katkı yaptı.

