Türkiye, 4 ülkeye uçak seferlerini 16 Haziran'a kadar iptal etti

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından AJet, Pegasus ve Türk Hava Yolları belli bir tarihe kadar bazı uçuşları iptal etme kararı aldı.

Türkiye, 4 ülkeye uçak seferlerini 16 Haziran'a kadar iptal etti

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

, AJet ve uçuş güvenliği sorunları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

AJet İran, Irak ve Ürdün'e yapılan tüm uçuşları 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal ettiğini açıklarken, Pegasus İran seferlerinin 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edildiğini duyurdu. 

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Başta olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir." açıklaması yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...