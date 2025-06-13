Türkiye, 4 ülkeye uçak seferlerini 16 Haziran'a kadar iptal etti
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından AJet, Pegasus ve Türk Hava Yolları belli bir tarihe kadar bazı uçuşları iptal etme kararı aldı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus uçuş güvenliği sorunları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
AJet İran, Irak ve Ürdün'e yapılan tüm uçuşları 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal ettiğini açıklarken, Pegasus İran seferlerinin 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edildiğini duyurdu.
Orta Doğu Seferlerimiz Hakkında Bilgilendirme— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) June 13, 2025
Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler göz önüne alınarak gün… pic.twitter.com/terqJH0er6
BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir." açıklaması yaptı.
13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 13, 2025
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