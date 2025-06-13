Türkiye, 4 ülkeye uçak seferlerini 16 Haziran'a kadar iptal etti

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus uçuş güvenliği sorunları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. AJet İran, Irak ve Ürdün'e yapılan tüm uçuşları 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal ettiğini açıklarken, Pegasus İran seferlerinin 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerinin ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edildiğini duyurdu.



Orta Doğu Seferlerimiz Hakkında Bilgilendirme



Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler göz önüne alınarak gün… pic.twitter.com/terqJH0er6 — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) June 13, 2025

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir." açıklaması yaptı.