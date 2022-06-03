Türkiye 9 ayda 1,7 milyar dolarlık fındık ihraç etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.



Açıklamada, son 9 ayda 286 bin 599 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 698 milyon 695 bin 102 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.



ÜRETİCİLERE AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ UYARISI

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine Amerikan beyaz kelebeği zararlısıyla zamanında mücadele etmeleri yönünde çağrıda bulundu.



Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele zamanının geldiğini, bugünlerde sürekli fındık bahçelerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.



Normal şartlarda kelebek çıkışlarının mayısın ilk haftası ile üçüncü haftasında görüldüğünü aktaran Öztemiz, bu zararlıyı fındıktan önce erik, dut gibi meyve ağaçlarında gördüklerine dikkati çekti.

