Türkiye ABD'li yatırımcıların radarında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, değerlendirmelerde bulundu.



Her yıl New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemine denk gelecek şekilde Türkiye Yatırım Konferansı düzenlediklerini hatırlatan Yalçındağ, Amerikan iş dünyasının, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de ilgili bakanlarla doğrudan konuşarak Türkiye ile ilgili yatırım fırsatlarını değerlendirdikleri görüşmeleri çok önemsediklerini kaydetti.



"İLK GÜNE 200'E YEKIN YATIRIMCI KATILDI"



Mehmet Ali Yalçındağ, bu yıl Goldman Sachs'ın genel merkezinde düzenlenen Yatırım Konferansı'nın ilk gününe 200'e yakın yatırımcının katılım gösterdiğini, bunların 150'ye yakınını Amerikalı yatırımcıların oluşturduğunu belirterek, "Çeşitli eyaletlerden gelen ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinlemek isteyen birçok ilgili fon yöneticisinin olduğunu gördüm. Çok başarılı bir toplantıydı." dedi.



Türkiye'yi herkesin çok merak ettiğini aktaran Yalçındağ, "Amerika'ya gelirken Goldman Sachs ile yaptığımız görüşmelerde, Türkiye'ye gerçekten çok büyük bir ilgi olduğunu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) Amerikalı yatırımcılar tarafından ilgiyle beklendiğini ve bunu ilgili Bakan'ın ağzından direkt duymak istedikleri gördüm." diye konuştu.



Yalçındağ, toplantıda Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ayrıntılı sunumlar yaptığını, yatırımcıların her türlü sorusunun yanıtlandığını bildirdi.



"TÜRKİYE İŞTAHI ÇOK FAZLA"



Yatırımcıların güveninin temin edilmesinin önemine işaret eden Yalçındağ, "Başta Bakan Şimşek olmak üzere bakanlarımız bunu çok iyi anlatıyor. İlgili yatırımcıları, iş dünyasını Türkiye'ye davet ederken çok önemli şeyler söylüyorlar, güven aşılıyorlar. Bu önümüzdeki 5 sene de zaten insanlara, Türkiye'ye yatırım fırsatı sunuyor." dedi.



Yalçındağ, yatırımcılarda "Türkiye iştahının" çok fazla olduğunu gördüğünü, bunun sonuçlarının da bu toplantılar sonrasında görülebileceğini ifade etti.



Bu toplantıların çoğalacağını da belirten Yalçındağ, "Bunların hepsinin Türkiye'ye yatırımı hızlı bir şekilde çekeceğini düşünüyorum." dedi.



BÜYÜK ŞİRKETLER YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELDİ



TAİK Başkanı Yalçındağ, Türkiye'nin en büyük 15 şirketinin temsilcilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahatine katıldığını ve bunu çok önemsediklerini ifade etti.



Söz konusu şirketlerin temsilcilerinin de Yatırım Konferansı'nda düzenlenen panellerde ABD'li yatırımcılarla bir araya geldiğini bildiren Yalçındağ, bu grupların buraya gelerek OVP'yi desteklediklerinin mesajını verdiğini aktardı.



Yalçındağ, ABD'li yatırımcıların hem ülkeyi yöneten siyasileri dinleme şansı bulduğunu hem de özel sektörün yaklaşımlarını gördüğünü belirterek, "Hem yabancı yatırımcılar hem de Türk şirketleri açısından çok doyurucu bir programdı. Kendilerini anlatmaları açısından faydalı oldu." dedi.



27 TRİLYON DOLARLIK PAZAR



TAİK olarak görevlerinin ticari diplomasi olduğunu vurgulayan Yalçındağ, "Türkiye ile Amerika arasındaki hem yatırım fırsatlarını hem ticari ilişkileri maksimize etmek için elimizden gelen her türlü faaliyeti, çabayı bir sivil toplum örgütü olarak gösteriyoruz." ifadesini kullandı.



Yalçındağ, son yıllarda yaptıkları çalışmaların geri dönüşünü almaya başladıklarını belirterek, "ABD ile 2018 yılında 20 milyar doların altında olan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 32 milyar doların üstüne çıktı. Bizim 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yakalamak istiyoruz. Bunu yakalamak için de ciddi bir program yürütüyoruz." diye konuştu.



Türk ihracatçılarını 27 trilyon dolarlık Amerikan pazarına yakınlaştırmayı istediklerini ifade eden Yalçındağ, Türk iş insanlarını Amerikan pazarına yönlendirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.