Türkiye, Afrika'da altın üretimine başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rus Gazprombank'a uygulanan ABD yaptırımlarından muaf tutulması gerektiğini belirtti.



Bayraktar, katıldığı Türkiye Maden Zirvesi'nin ardından gazetecilerin Rusya'nın dün aldığı kararın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği sorusuna doğrudan yanıt vermeyerek "Daha önce de söylediğim gibi ülkemizin (ABD'nin uyguladığı) bu yaptırımlardan muaf tutulması gerekiyor" cevabını verdi.



ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım’da yaptırım uygulamaya başlamıştı.



Rusya Devlet Başkanı Putin de Rus gazında ödemelerin Gazprombank’a yapılmasına yönelik zorunluluğu iptal etmişti.



Rusya'dan doğalgaz ithal eden ülkelerin bu kararın ardından ödemeleri nasıl bir mekanizma ile gerçekleştirileceği ve paralarını nasıl rubleye çevirecekleri konusunda net bilgi bulunmuyor.



AFRİKA'DA ALTIN ÜRETİMİ 2025'TE



Yurt dışında yürütülen arama çalışmalarına da değinen Bayraktar,"Ham madde arz güvenliği kapsamında sadece ülkemizde değil Asya'dan Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu çerçevede, Nijer'de arama çalışmaları yaptığımız altın sahalarından birinde MTA IC ile 2025'te ilk üretime başlamayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.