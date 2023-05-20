Türkiye, alabalık üretiminde dünya 2'ncisi oldu.



Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; alabalık yetiştiriciliğinde yoğun ve yaygın olarak yapılan en önemli tür, gökkuşağı alabalığı.



2021 yılında iç sularda yetiştiricilikten elde edilen üretim miktarı 134 bin 174 ton, denizde yetiştiricilikten elde edilen üretim miktarı 31 bin 509 ton olmak üzere toplam 165 bin 683 ton olarak gerçekleşti.



2022 yılında üretim miktarı ise 190 bin tonu aştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 193,8 bin tonluk üretim yapan İran'ın ardından Türkiye 2'nci sırada yer aldı. 77 ülkede toplam 1 milyon tonun üzerine üretim yapıldığı belirtildi.



451 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLANDI



En yoğun üretim Elazığ, Muğla ve Samsun'da yapılırken, üretimdeki artış ihracat rakamlarına da yansıdı.



Yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 50'si iç piyasada tüketilirken, yüzde 50'lik kısmı ihraç ediliyor. 2022'de toplam 69 bin 380 ton alabalık ihraç edildi, 451 milyon dolar gelir sağlandı. En çok alabalık ihraç edilen ülkeler Rusya ve AB üyesi ülkeler oldu. AB üyesi ülkeler genellikle fileto gibi işlenmiş ürünleri tercih ederken, Rusya "taze soğutulmuş" balık talebinde bulunuyor. Dünyadaki alabalığın yüzde 16'sını üreten Türkiye, son 5 yıllık dönemde alabalık ihracatı sıralamasında ilk 4 ülke içinde yer aldı.



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