Türkiye Avrupa'da 6'ıncı sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 556 uçuş ile bir kez daha Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Günlük ortalama 957 uçuş ile Antalya Havalimanı’mız ise Avrupa’nın en yoğun 9. havalimanı oldu” açıklamasında bulundu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Ekim tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 13-19 Ekim 2025 dönemini kapsayan raporda Türkiye’nin günlük ortalama 3 bin 841 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.



İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUNU



İstanbul Havalimanı’nın da günlük ortalama bin 556 uçuş ile bir kez daha Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama 957 uçuş ile Antalya Havalimanı’mız ise Avrupa’nın en yoğun 9. havalimanı oldu.” açıklamasında bulundu.



Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 13-19 Ekim 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 790 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkati çekti.