Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliği | Bakan Bayraktar: Avrupa'ya ihraç edilen gazı iki katına çıkarmak için altyapı hazır

Bakan Bayraktar, Azerbaycan Resmi Devlet Televizyonu AZTV'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin dünyaya örnek olduğunun altını çizen Bayraktar, "Özellikle Avrupa'nın doğalgaz arz güvenliği için burada geliştirdiğimiz projeler büyük önem taşıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile dünyada daha dengeli bir petrol arzı için bu hattan akan, günlük 700 bin varillik petrolün dünya pazarına gitmesi önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.



Bayraktar, söz konusu iş birliğinin bir parçası olan TANAP ve TAP boru hatlarıyla Hazar Denizi'nden ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşıyan hatların altyapısının 32 milyar metreküplük kapasiteyle inşa edildiğini belirterek, Azerbaycan'ın 2027'ye kadar Avrupa'ya ihraç ettiği gaz miktarını 2 katına çıkarma hedefine yönelik altyapının hazır olduğunun altını çizdi.



Hazar Denizi'nde gaz üretimi için yapılacak yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:



"Bu konuda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye olarak çok büyük bir doğalgaz pazarıyız. Önümüzdeki 15 yıl Azerbaycan'dan gelebilecek ilave kapasiteleri alabilecek iç piyasamız mevcut. Türkiye, sanayisi ve ekonomisi büyüyen, nüfusu artan bir ülke. Uzun dönemli bir alımla alakalı taahhüt konusunda kendimize güveniyoruz. Bunu Azerbaycan'daki ilgili muhataplarımıza, SOCAR'a uzun yıllardır defaatle söylüyoruz. Avrupa Birliği de bu noktada kararını olgunlaştırdığında TANAP'ın bu anlamda tam kapasite çalışması da mümkün olacak."



Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'yla iki ülke arasındaki boru hatlarına yenisinin eklendiğinin altını çizerek, "Türkiye üzerinden Nahçıvan'a ve oradaki yaşayan kardeşlerimize 30 yıl boyunca doğalgaz tedariki yapabilecek altyapıyı tesis etmiş olduk." dedi.



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'nda (COP24) gündeme gelen "yeşil enerji koridoru" projesine de değinen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında geliştirdiğimiz projede, Azerbaycan’da üretilecek elektriğin Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa’ya gönderilmesiyle ilgili bir çalışma yürütülüyor. Birkaç gün sonra Güney Gaz Koridoru'nun yıllık mutat toplantılarında, 4 ülke olarak bir anlaşma imzalayacağız. Yani bahsettiğimiz 4 boru hattına elektrik iletim hatları da ekleniyor. Sadece doğalgaz ve petrol alanında değil, elektrik alanında da Türkiye ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı yapacak yeni bir projeyi, Azerbaycan'la hayata geçireceğiz."