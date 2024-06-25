Türkiye, beş ayda 18 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yüzde 14 artışla 5 milyon 130 bin 119 kişi oldu.



Turizm Bakanlığı verilerine göre yabancı ziyaretçi sayısı, ocak-mayıs döneminde yüzde 12,5 artışla 15 milyon 784 bin 213 oldu.



Aynı dönemde 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı.



Beş aylık dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 11,74 pay ve 1.85 milyon kişi ile ilk sırada yer aldı.



Rusya yüzde 11,5 pay ve 1.82 milyon kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 7,66 pay ve 1.21 milyon kişi ile üçüncü sırada bulundu.