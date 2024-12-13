Türkiye, bu sene iki not artışı alan tek ülke oldu

Ekonomide uygulanan politikalar etkisini gösterdi. Üç önemli kredi derecelendirme kuruluşu da not yükseltti.



Türkiye 2024'te iki not artışı alan tek ülke oldu. Derecelendirme şirketlerinin yöneticileri gelecek yıl için ekonomik beklentilerini açıkladı.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Arispe Morales, Türkiye için en büyük zorluğun enflasyon baskısını azaltmak olacağını belirtti ve ekonomide alınan bazı tedbirlerin süreceğini tahmin etti.



Politika faizinin gelecek yıl sonunda yüzde 29'a düşeceği öngörüsünde bulundu.



Fitch yetkilisi, gelecek yıl not artışının daha yavaş olabileceğini söyledi.

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill de enflasyon sorununa dikkat çekti ve 2025'te ekonomi için temel zorluğun enflasyonun düşürülmesi olacağını dile getirdi.



Politika faizinin enflasyonun üzerinde kalacağı tahmini yapan yetkili, not konusundaki risklerin dengeli olduğunu vurguladı ve Avrupa'daki düşük büyümenin Türkiye'yi olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.